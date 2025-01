Liverpoolban is szóba került a Fradi edzőkérdése

Nyitókép: Justin Setterfield/Getty Images

Szilveszter óta megy a tippelgetés, ki lesz a Fradi új szakvezetője. Ahogy azt lapunk is megírta, az év utolsó napján derült ki, hogy Pascal Jansen vezetőedző távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától. A holland szakembert 500 millió forintért kivásárolta a City Football Grouphoz tartózó New York City FC. A nagy kérdés most az a bajnokcsapatnál, ki a legjobb választás Jansen utódjának. Az FTC az eddigi másodedző, a korábbi magyar válogatott Leandro vezetésével kezdi meg a téli felkészülést, de ő csak átmeneti megoldás. Ugyanakkor Kubatov Gábor klubelnök szerint nem fogják elsietni az új vezetőedző kinevezését, mert elsősorban jó döntést kell hozni.