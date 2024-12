Nem szilveszteri tréfa: a Fradi máris reagált Jansen távozására – kiderült, ki veszi át a csapatot

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor szilveszter napján számolt be arról, hogy a világ legnagyobb futballkonszernje kivásárolta élő szerződéséből a labdarúgócsapat holland vezetőedzőjét, Pascal Jansent. Az 51 éves trénernek 2026 júniusában járt volna le a kontraktusa a Fradinál, amely jelentős összeget kapott érte. A klub közleményben reagált a szakvezető váratlan távozására, melyből az is kiderül, hogy a tengerentúlon, vagyis az Egyesült Államokban folytatja.

Az FTC 35-szörös bajnok férfi labdarúgócsapatát 2024 nyarától irányító Pascal Jansent a világ egyik vezető futballklubját tulajdonló cégcsoport vásárolja ki. A távozó edzőért az FTC jelentős összeget kért és kapott. Az FTC kispadjára Jansen segítő edzője, az FTC-nél játékosként 9 év alatt 4 bajnoki címet szerzett Leandro de Almeida ül le ideiglenesen. Leandro pályafutása befejezése után, 2020 és 2023 között a Fradi második csapata mellett dolgozott, 2023 óta pedig másodedzőként erősítette a klubot. A januári felkészülést már Leandro irányításával kezdi meg az együttes. A csapat elé kitűzött cél változatlan, minél tovább jutni az Európa-ligában, megnyerni a bajnokságot és a Magyar Kupát. Pascal Jansennek köszönjük az FTC-ért eddig végzett munkáját, tengerentúli pályafutásához sok sikert kívánunk!

– írják.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Jansent a City Football Group vásárolta ki, amely a MLS-ben a New York City FC tulajdonosa. Utóbbi a Keleti konferencia hatodik helyén zárta a 2024-es alapszakaszt, majd a rájátszás második körében elvérzett a városi rivális New York Red Bulsszal szemben. A gárdának jelenleg hivatalosan nincs vezetőedzője.

A holland június 13-án érkezett az Üllői útra, a Fradit 30 meccsen irányította, mérlege a vezetésével:

18 győzelem,

6 döntetlen és

6 vereség volt.

Pascal Jansen búcsúja már csak azért is meglepő, mert Kubatov Gábor nemrégiben egy interjúban az együttes egyik legsikeresebb edzőjéhez, az ukrán Szerhij Rebrovhoz hasonlította.

„Most is meggyőződésem, hogy a csapatunknál egy nagyobb tudással rendelkező edzőnk van. Nagyon finom, cizellált lelkű, intelligens személy, aki állandóan keresi a problémákra a megoldásokat” – jellemezte az egyesület vezetője. Kiemelte: „Rebrovot mint futballról gondolkodó embert nehéz utolérni, de Jansen hasonló szinten van. Mindkét szakembernél szigorú szabályok szerint működik minden. Rebrovnál még az is megvolt szabva, egy támadásból milyen úton kell visszatérni. Ezt ő számon kérte, és ez Jansennél is jelen van.”

Fotó: Isza Ferenc / AFP