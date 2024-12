Kubatov Gábor megszólalt a BL-győztes Naby Keita fizetéséről és arról is, miért a Fradi a vízilabda Real Madridja

Kitért a női kézilabdára is, ahol nem titkolt cél a Bajnokok Ligája-győzelem, amihez véleménye szerint ebben az idényben még némi szerencsére is szükség lesz. Nagy strukturális átalakulás van, amit tudatosan csináltak és fel is készültek rá, és amiben nagyon nehéz dolog egy Elek Gáborral nem együtt dolgozni, ami egy nehéz döntés volt. „Nagyszerű dolog, hogy a világ két legjobb csapata Magyarországon lehet, vagy talán már van” – mondta a sportvezető, aki szerint a BL-címvédő Győrrel való rivalizálás mindkét csapat előnyére válhat, de a fővárosi zöld-fehérek kisebb költségvetésből szeretnének felérni Európa csúcsára.

Nem írná alá, hogy a szezon végén a Győr a bajnok és kupagyőztes, a Fradi pedig BL-t nyer.

„Én fradista vagyok, nekem minden kell. Ha a Fradi kimegy a pályára, nyernie kell, ez ebben a klubban, a DNS-ében benne van, hogy mindig nyerni akarunk”.

Csalódásként élte meg, hogy a klubnak nem lett olimpiai bajnok magyar sportolója Párizsban, főleg azután, hogy a zöld-fehérek adták a legtöbb delegáltat a csapatba. Elárulta, nem véletlen, hogy a párizsi játékok után sikeres, olimpiai érmes sportolók kerültek a klubhoz. Meglepő, de Rasovszky Kristófék keresték meg őket, ám az nem titok, hogy nyitott kapukat döngettek.

„Nagyon jó karakterek, győztes típusok, és nekünk példaképekre van szükségünk. A sportnak nem az az értelme, hogy megnyertél egy érmet, hanem ha megnyerted, annak vannak következményei is. Nálunk sportol 3500 gyerek, de talán csak 100-200 lesz igazán sikeres, ők viszont a többieknek is meg tudják mutatni, hogy így is lehet. Nem mindegyikből lesz olimpiai, vagy magyar bajnok, kupagyőztes, de az biztos, hogy jobb emberek lesznek, ha ilyen példaképek vannak előttük” – fogalmazott a Ferencváros elnöke.