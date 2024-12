Szoboszlai útját járta be a Fradi BL-győztes kiszemeltje – ki az a Naby Keita?

Idén még a keretbe sem került be, így érthető, hogy a német klub és a játékos is megoldást keres a helyzetre. A Ferencváros pedig valóban a mentőövet jelentheti a játékosnak, aki egészségesen még segítségére is lehetne a zöld-fehéreknek, akik eddigi kiváló teljesítményüknek köszönhetően valószínűleg tavasszal is ott lesznek még az európai kupaporondon. Kérdés, hogy Keita egészséges lesz-e, mert ha nem, akkor még úgy is sok pénzbe kerülhet a csapatnak, hogy a Werder állja az igen magas bérét.