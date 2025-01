Beleálltak a szurkolók a Haladás legendáiba, megszólalt a klub megmentője, Schäfer András

Nyitókép: Lluis Gene/AFP

Az év végére a megszűnés szélére sodródott a Haladás NB III-as labdarúgócsapata. A nyáron tulajdonosváltáson átesett szombathelyi együttes jelentős összeggel tartozott a NAV-nak, 55 millió forintot kellett összegyűjtenie az év végéig ahhoz, hogy ne szűnjön meg a klub. A Haladás Szurkolói Kör ennek érdekében nyílt levelet írt, és a szombathelyi születésű Schäfer András is besegített sok pénzzel, hogy megmeneküljön a Hali. Ahogy azt a Mandiner is megírta, a német első osztályú Union Berlin és a magyar válogatott középpályása előbb 5 millió forintot adott, az év utolsó napján pedig a Haladás Szurkolói Kör arról számolt be, hogy a még hiányzó összeget (állítólag 10 millió forintot) is átutalta a futballista, aki így gyakorlatilag megmentette a megszűnéstől a Haladást.