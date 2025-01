„Alex kiemelkedően futballozott” – az egész csapat előtt dicsérte Robbie Keane a Fradi 19 éves magyar játékosát (VIDEÓ)

Úgy gondolom, hogy 85 percig remekül játszottunk, irányítottuk és kontrolláltuk a meccset, de az utolsó tíz perccel természetesen nem vagyok elégedett”

– nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a 44 éves ír szakember, utalva arra, hogy a rivális a 90. és a 95. percben is eredményes volt. Hozzátette, egy ilyen találkozón előfordul, hogy a végén romlik a játékosok koncentrációja, ráadásul az ellenfél egy jó csapat, amely bármikor képes helyzeteket kialakítani és azokból gólokat szerezni.

„Ma este ki tudtuk használni a hibáikat, de készültünk is erre. Szerettünk volna egy kicsit nagyobb káoszt teremteni a tizenhatosukon belül, hiszen Varga Barnira általában két-három védő is figyel, ezért játszott Traoré ballábasként a jobb oldalon, középen pedig Ben Romdhane és Tóth Alex feladata volt, hogy gyakran betörjön a büntetőterületen belülre” – fogalmazott Keane, és kiemelte, egy ilyen összecsapáson az utolsó tíz percet tudni kell kontrollálni.

„A szurkolóink fantasztikus hangulatot teremtettek és az utolsó percekben, amikor gólokat kaptunk, tovább bíztatták a játékosainkat. Velük közösen egy erőddé kell tennünk ezt az arénát, de nemcsak a nemzetközi mérkőzéseken, hanem a magyar bajnoki találkozókon is, hiszen a klub szempontjából az mindennek az alapja. Nekünk pedig olyan teljesítményt kell nyújtani a pályán, amellyel méltó módon meg tudjuk hálálni a drukkereink erőfeszítéseit” – mondta az MTI kérdésére az ír tréner.

Keane a pályafutása első európai kupameccsét játszó, 19 éves Tóth Alexet külön is dicsérte, szerinte a középpályás az ifjú korát meghazudtoló módon futballozott az Alkmaar ellen. „Éretten, okosan, figyelmesen játszott, szerintem kiváló teljesítményt nyújtott akkor is, amikor nálunk volt a labda és akkor is, amikor az ellenfélnél” – fogalmazott.