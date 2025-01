„Ne fanyalogjunk!” – Nyilas Elek a Fradiról a Mandinernek

Biztos, 3–0-s, majd 4–1-es vezetés után a végén izgulni kellett. Nyilas Elek hogyan élte meg a történéseket a Groupama Arénában?

Nagyon jól éreztem magam! Bár voltak esélylatolgatások a meccs előtt, örömünkre jól rácáfolt ezekre a Ferencváros a játékával. Nem gondoltam volna, hogy ilyen dominánsan játszva, ekkora előnyt tudnak szerezni az első félidőben, ami után 3–0-ra vezetnek. Kicsit izgalmas volt a vége, lehetett egy picit izgulni, de azt mondhatom: végig kézben tartotta a mérkőzést a Fradi. Teljesen megérdemelten győzött és jutott tovább. Csak dicséret illeti a csapatot. A felkészülési találkozókon, majd a Frankfurt ellen egyáltalán nem rúgtunk gólt, ezúttal pedig négyet sikerült hazai környezetben.

Ha már Frankfurt. Egy hete Németországban alárendelt szerepet játszott a magyar bajnok, igaz, egy erősebb rivális ellen. Hogyan változott ekkorát a csapat rövid időn belül?

Alig volt idejük a játékosoknak az új edzővel felkészülni, ezért nagyon fontos, hogy még jobban megismerjék egymást. Nem azt mondom, hogy gyökeres változás történhet néhány nap alatt, mert ez nem fedné a valóságot, de a Groupama Aréna hangulata, illetve a közönség hatalmas erőt sugároz a labdarúgóknak.

Sokan hangoztatják, hogy a külföldiek nem igazán érzik át a Ferencváros miliőjét.

Azt azért mindenki tudja, hogy egy ilyen atmoszférában, húszezer ember előtt játszani mindent elsöprő elánnal, pluszt ad. Ennyit számít, ha hazai pályán futballozik egy csapat.

Mégis mi okozhatta a hajrában a hibákat?

Belealudtunk a meccs végébe. Lehetett látni, hogy a nemzetközi porond más színvonal, nem lehet egy pillanatra sem szunnyadni, mert megbünteti az ellenfél.

Megvan az új tréner első sikere: Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - AZ Alkmaar mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. január 30-án. A Ferencváros 4-3-ra nyert / MTI/Vasvári Tamás

Tegyük hozzá, a döntetlennel is továbbjutott volna a Ferencváros, amely így 4-4 győzelemmel és verséggel zárta ezt a szakaszt, és a 36 csapatos mezőnyben a 17. helyre futott be. Ki ellen kezdje a következőt, az egyenes kiesésest – avagy AS Roma vagy Viktoria Plzen?

Ha engem kérdez, akkor irány Róma, mert ha a sorsolás azt hozza, elmegyünk egy jót kirándulni. Mondjuk, Plzen sem egy rossz hely. A csapatok erősségét nézve és a továbbjutás esélyeit latolgatva talán a csehek ellen lenne nagyobb sansza a Ferencvárosnak. Ezt nem lehet előre megmondani. Az AS Roma tradicionálisan nagy klub, hatalmas szurkolótáborral, sok trófeával, éremmel. Nekünk is van nem kevés hál' Istennek. Akárki is lesz az ellenfél, nagyon szurkolunk majd a Fradinak, hogy jusson tovább, és tegye még fényesebbé ezt az Európa-liga-szereplést.