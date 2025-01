„A Ferencváros nem egy rutinos edzőt, hanem egy világsztár futballistát szerződtetett” – a Fradi legendái a Mandinernek

Martos Győző: „Bízom benne, hogy végre találtunk egy olyan felsőpolcos edzőt, aki hosszú távon eredményes lesz a csapattal”

„Bevallom, csodálkoztam, hogy ilyen sok pénzt adtak Pascal Jansenért, a távozásával a Ferencváros minden tekintetben jól járt” – kezdte a Ferencváros korábbi válogatott hátvédje, Martos Győző. Szerinte a holland szakvezető – a lehetőségekhez képest – a magyar bajnokságban gyengén szerepelt, a nemzetközi porondon viszont hozta az eredményeket: „Csak az utolsó, PAOK elleni Európa-liga-mérkőzést tudnánk feledni!” Ami pedig Robbie Keane-t illeti, Martos is a Maccabi Tel-Avivval szerzett bajnoki címét emelte ki. „Bízom benne, hogy végre találtunk egy olyan felsőpolcos edzőt, akivel jót húztunk, és hosszú távon eredményes tud lenni a csapattal. Első lépcsőként az Európa-ligában kötelező a továbbjutás – ha az Alkmaart megverjük, nem is kell tovább számolgatni –, mint ahogy a bajnoki cím és a Magyar Kupa megnyerése is elvárás” – hangsúlyozta.

Pascal Jansen már kirepült a Fradi-sas öleléléséből: New Yorkig meg sem állt / Fotó: fradi.hu

Nyilas Elek: „A harciasságára, az elszántságára a Fradi vezetőedzőjeként is nagy szüksége lesz”

„Az ember már semmin sem lepődik meg, így Pascal Jansen távozásán sem” – fogalmazott a Fradi volt válogatott középpályása, Nyilas Elek. Kiemelte: azt ugyanakkor nem gondolta volna, hogy valamelyik klub kivásárolja az élő szerződéséből.

Őszintén valljuk be: a szakmai felkészültségével kapcsolatban akadtak fenntartásaink. Félreértés ne essék: nem bátorkodom megítélni az ő munkásságát, csak kívülállóként osztottam meg a véleményemet

– közölte Nyilas, aki úgy véli, hogy a Ferencvárosnál azonnal szükség van eredményre. „Ezzel nyilván tisztában van Robbie Keane is, akinek a játékospályafutása kiemelkedő volt. Emlékszem a harciasságára, az elszántságára – ezekre az erényekre a Fradi vezetőedzőjeként is nagy szüksége lesz, és ha ebből át tud adni a játékosoknak, jól járunk vele. Mindenesetre az biztató, hogy korábbi klubommal, a Maccabi Tel-Avivval bajnokságot nyert, az viszont érdekes, hogy az aranyérem után nem sokkal távozott” – állapította meg. Nyilas Elek úgy gondolja, hogy sablon, de attól még igaz: egy támadót a gólok, egy edzőt pedig az eredményei minősítik. „Egyelőre nem tudunk mást tenni, csak bízni abban, hogy jó döntés volt Keane kinevezése. Nincs nehéz dolga, hiszen a Fradinál csak az Európa-liga csoportköréből való továbbjutás, az újabb bajnoki cím és a Magyar Kupa megnyerése a minimális célkitűzés...” – közölte némi élccel.