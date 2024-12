Súlyos következményekkel nézhet szembe Gulácsi Péter a potyagól után (VIDEÓ)

Úgy tűnik, Marco Roséval sikerül kilábalnia a hullámvölgyből az RB Leipzig együttesének – a feltámadásnak azonban magyar áldozata is van. A német labdarúgó Bundesligában egymás után kétszer is nyertek a lipcseiek, a Kiel után a Frankfurtot is legyőzték, sőt, utóbbit a Német Kupából is kiejtették. Tegyük gyorsan hozzá, a Bajnokok Ligájában azonban csapnivaló a mérlegük,

mindegyik őszi mérkőzésüket elveszítették, így a két januári meccsüktől függetlenül már biztosan búcsúznak.

December elején még nagy volt az ijedtség a Gulácsi Pétert és Willi Orbant foglalkoztató együttesnél, ugyanis hiába kezdte kiválóan a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot, november elejéig veretlen volt a ligában, a dortmundiak ellen vereség után azonban egész hónapban képtelen volt nyerni. A lapok azt írták, akkora a baj, hogy a sikeredző, Marco Rose menesztéséről szólnak a pletykák, sőt, már a lehetséges utódot is megnevezték: a Manchester Unitedtől kiebrudalt Erik ten Hag vehette volna át a lipcsei csapat vezetését.