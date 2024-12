Nagy a baj Lipcsében: az egyik magyarral vitetik el a balhét?

Marco Rose mindenesetre kapaszkodna az utolsó szalmaszálba, szerda este a Német Kupa nyolcaddöntőjében fogadja a lipcsei gárda a Frankfurtot, amely két magyar tehetséget is a soraiban tud, bár a pályára lépésre ezúttal Fenyő Noahnak és Lisztes Krisztián is vajmi kevés a sansza. A hazaiak helyzetét nehezíti, hogy kilenc sérülttel készülnek, miközben az Eintracht zsinórban hét győzelemnél tart. Még azt is mondhatjuk, hogy a formája alapján Dino Toppmöller csapata a továbbjutás esélyese.

Az összecsapást megelőzően a lipcsei vezetőedző egyébként elárulta, nem számol Gulácsival a találkozón, helyette a nyáron érkezett 22 éves belga tehetség, Maarten Vandevoordt védi majd a kaput.

Nagy kérdés, hogy a kupameccseken megszokott rotáció áldozata lesz a magyar kapus, csak jót tenne neki a pihenő vagy a formájával nem elégedett Rose.

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP