Irány Afrika: hatalmas kihívás előtt áll népszerű olimpiai bajnokunk!

A magyar küldöttség hatodik, egyben utolsó párizsi olimpiai aranyérmét szerző kiválóság az M4 Sportnak elárulta, miért tartja kiemelten fontosnak, hogy összeegyeztesse a sportolást a tanulással.

„A családom miatt mindig fontosnak éreztem, hogy a sportolás mellett tanuljak is. Ehhez a családomtól, a barátaimtól és a tanáraimtól minden támogatást megkaptam.

Azt szoktam mondani a többi sportolónak, hogy ha egy öttusázó az edzés mellett meg tudja oldani az egyetemi vizsgákat, akkor bárki”

– fogalmazott Gulyás Michelle, akinek ezúttal is igaza van. A bajnok arról is mesélt, hogy egyelőre csak ismerkedik az átalakított öttusával, de hamarosan élesben is kipróbálja majd magát.

„Az akadálypálya bekerülésével kapott egy kis játékosságot ez a sportág, ami sokak számára vonzóvá tette az öttusát.

Már lassan két hónapja edzek az új akadálypályán, amiből az első hónap inkább abból állt, hogy visszaépítettük az izmaimat.

Most már azokat a technikákat próbálom elsajátítani, amelyek a pályán fognak kelleni. Legközelebb februárban lesz versenyem, akkor egy Világkupára utazom Kairóba, ahol majd élesben is kipróbálhatom magam” – mosolygott Gulyás.