Hogy lesz ebből olimpiai címvédés Gulyás Michelle-nek?

A magyar küldöttség hatodik, egyben utolsó párizsi olimpiai aranyérmét szerző kiválóság a DO60 Laser Fun nevű, a gyermekek között az öttusát népszerűsítő rendezvénysorozat első, csepeli állomásán jelent meg, és hangsúlyozta: a mindkét szakágban elért sikerek révén még népszerűbb lett hazánkban az öttusa:

„Szerencsére nagyon sok fiatal is szeretné megismerni az öttusát, amelynek egyik legismertebb száma a Laser Run (a futás és a lövészet egyfajta mixe – a szerk.), és

a tévéközvetítések alapján kijelenthető, egyre nő is a népszerűsége, a felmérések alapján a párizsi olimpián is ez a szám keltette fel leginkább a nézők érdeklődését.”

Természetesen az is szóba került: olimpiai bajnokunk számára miként telt a Párizs utáni időszak, sikerült-e feltöltődnie?

„Volt pihenőm, szerencsére tudtam külföldre utazni, elutaztam Szadíniába és most pár napra elmegyek Santorinire is. Igyekszem pihenni, de nagyon sok felkérés is érkezik, és természetesen előnyt élvez, amellyel az öttusát tudom népszerűsíteni, ha már az olimpia miatt ilyen nagy figyelmet kapott a sportág. Úgy hogy tele vagyok feladattal!”

Bármennyire friss élmény a párizsi olimpia, lassan elkezdődik egy újabb olimpiai ciklus. Michelle a közeljövő terveiről így mesélt: „Nyilván most hosszabb volt a pihenőm, mint eddig, kicsit később kezdtem a felkészülést és ez biztos, hogy kihatással lesz a számaimra. Az első megmérettetés februárban vagy márciusban lesz, ekkor rendezik a Peridot fedettpályás versenyt, ezen kell kvalifikálni magunkat a nemzetközi versenyekre, nyilván az a cél, hogy ott már minél jobb formában legyek! Épen ezért az is cél, hogy már ebben az évben is színvonalas edzőtáborokban készülhessek föl a versenyekre, amelyekből hosszú távon is tudok kamatoztatni! A végcél természetesen a Los Angeles-i olimpia, és mivel egyre több a fiatal vetélytárs, arra törekszem, hogy lépést tudjak tartani velük!”

Ismert: az öttusában a jövőben a lovaglást az új szám, az akadályverseny váltja föl. Michelle ezzel kapcsolatban is elmondta a gondolatait.

„Nagyon szomorúan fogadtam, hogy a lovaglásnak vége lett, de látom a fiatalokon, hogy mennyire szeretik az akadálypályát.

Amikor elkezdem a felkészülést, igyekszem én is meglátni benne a szépséget, mindenesetre kíváncsian várom a fiatalabb versenyzőktől a tippeket, milyen trükkök kellenek ahhoz, hogy minél gyorsabban végig tudjak menni rajta...”