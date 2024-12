„Hazudnék, ha azt mondanám” – Éremesélyesünk, Németh Nándor a budapesti világbajnokság előtt

Nyitókép: Facebook/MÚSZ

Ha azt mondom, Duna Aréna, mi jut először az eszébe?

Két csodálatos élmény. Nekem 2017-ben volt először szerencsém felnőttek között bronzérmet szerezni a férfi gyorsváltóval a világbajnokságon. Magyarország, ha nem a világ legjobb uszodája. Nem azért mondom, mert magyar vagyok és itthon vagyunk, hanem ez egy tény. Minden adott benne. A 2022-es, szintén nagymedencés vb még inkább megbélyegezte a kötődésemet, amikor egy szétúszásnál mindenki nekem szurkolt, és már a rajtkőre álláskor nyertem. Remélem, most is valami hasonlót tudunk alkotni együtt a közönséggel!

Ugyanakkor nem ott edz rendszeresen. Így mennyire tekinthető hazai pályának?

Nem hazai pálya, mert Törökbálinton készülök elsősorban. Azért voltam országos bajnokságokon, világkupákon, világ- és Európa-bajnokságokon. Medence, medence, szóval nem lesz annyira új, de az atmoszféra páratlan a világon.

Milák Kristóf és mint most kiderült a négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand is kihagyja a világbajnokságot. A Párizsban 200 méteren háton győztes Kós Hubert mellett öntől is érmet remél a szakvezetés. Kellően rátették a terhet a vállára?

Abszolút nem, nem vagyok olyan típus. Nem is tudok annyira előre számolgatni, mint az 50-es medencében.

Próbálom tartani magam a várakozásokhoz, és a döntőben mindenképpen ott szeretnék lenni. Szerintem ez most nagyobb kihívás lesz, mint nagymedencében.

Vannak olyanok, akik nincsenek az élmezőnyben, ám olyan jó fordulóik és kidelfinezéseik vannak, amik itt nagy előnyt jelentenek. Kíváncsian várom ezt én is, nekem is egy újdonság, konkrétan az első rövidpályás világbajnokságom.

Miért van az, hogy a „kispálya” nem a magyarok kedvence?

Kijelenthető, hogy így van. A fordulókban és a kidelfinezésekben vagyunk lemaradva. Én például rövidpályás Európa-bajnokságon is mindössze kettőn vettem részt. Nyilván nincs is a legjobb időpontban a decemberi. Esetleg, ha nem lenne szintidőm, akkor pont ilyenkor nem is úsznék 25 méteres medencében. Nagy dicsőség egy döntős helyezés, éremszerzés egy rövidpályás világbajnokságon, de kicsit úgy érzem, hogy az 50 méteres eredmények fontosabbak, nagyobb elismeréssel járnak. Ráadásul hozzám jobban is illik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy rövidpályán jobban szeretek úszni, bár könnyebbség, hogy egy-egy edzéssel fel lehet rá készülni.