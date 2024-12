Ez aztán az elismerés, Szoboszlai Anglia legjobb csapatába került

Nyitókép: Justin Tallis/AFP

Pályafutása talán legjobb meccsét játszotta Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgócsapatában a hétvégén. A Tottenham ellen 6–3-ra megnyert londoni rangadón a magyar válogatott csapatkapitánya gólt lőtt és gólpasszt is adott, s az egész meccsen csúcsformában futballozott. Ahogy azt a Mandiner is megírta, a meccs után az edzője, Arne Slot az egekig magasztalta a játékát, és az angol sajtó is szuperlatívuszokban írt a teljesítményéről.