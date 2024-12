Dárdai Bence piaci ára kilőtt, Kerkez értéke 8 millió euróval emelkedett – itt a friss lista!

Nyitókép: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Transfermarkt friss értékelése alapján Szoboszlai Dominik, a Liverpool középpályása, továbbra is 75 millió eurós piaci értékkel vezeti a magyar labdarúgók listáját. Ez az érték a Liverpoolon belül is kiemelkedő: Szoboszlai harmadik helyen áll Trent Alexander-Arnold társaságában. Az angol klub legértékesebb játékosa Luís Diaz (85 millió euró), őt Alexis Mac Allister követi 80 millió euróval. Mindkét játékos értéke növekedett az utóbbi időszakban – számolt be a Magyar Nemzet. Mohamed Szalah piaci értéke továbbra is 55 millió euró, amely a korát tekintve (32 év) érthető, annak ellenére is, hogy az egyiptomi támadó folyamatosan kiváló teljesítményt nyújt.

A Bournemouth 21 éves magyar balhátvédje, Kerkez Milos, jelentős piaci értéknövekedést könyvelhetett el: 20 millió euróról 28 millió euróra emelkedett az értéke. Ezzel szemben Sallai Roland – aki a Galatasaray színeiben eddig csupán egy gólt szerzett – értéke 15 millió euróról 13 millióra csökkent. Sallai továbbra is a harmadik legértékesebb magyar játékos, őt Willi Orbán (10 millió euró), Gazdag Dániel (9 millió euró) és Schäfer András (5 millió euró) követik, akiknek az értéke változatlan maradt. Dárdai Bence, a Wolfsburg 18 éves játékosa hatalmas fejlődést mutatott:

piaci értéke a júniusi kétmillió euróról hatmillióra emelkedett.

A fiatal középpályás a német utánpótlás-válogatottban szerepel, és még nem döntötte el, hogy a magyar vagy a német felnőtt válogatottat választja.