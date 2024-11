Új edzője szerint benne van a pakliban, hogy Milák egyszer csak nem megy edzésre

Szabó Álmos tisztában van azzal, hogy Milák Kristóf nem könnyű eset és elsősorban mentálisan kell rendbe rakni Fotó: Mandiner

A klasszis versenyzővel kapcsolatban többek között elmondta, „nagyon jó a kapcsolatunk, s talán van is hozzá kulcsom, de ez a gyakorlatban dől el. Rendkívül kíváncsi vagyok, hol van az ő teljesítőképességének a határa. Bőven van motivációja, ha ennyit súghatok, és szeret úszni is. Ha ideálisabb keretek között fel tud készülni, és a mentális része is rendben van – mert nála ez a nagyobb kérdés –, akkor megláthatjuk, mire is képes igazán”.

Szabó Álmos persze, azzal is tisztában van, hogy Kristóf nem könnyű eset,