Szoboszlaival kapcsolatban egy emberként követelnek valamit a Liverpool szurkolói

Érthető, hogy a szurkolók ezt a teljesítményt szeretnék látni kedvencüktől a Liverpool mezében is, és rengetegen hangot is adnak ebbéli meggyőződésüknek a közösségi oldalakon. A Football Insider gyűjtéséből válogattunk pár Szoboszlaival kapcsolatos szurkolói véleményt.

A drukkerek elsősorban sürgetik a Liverpool vezetését, hogy „találjanak ki valamit” és Szoboszlait olyan szerepkörben játszassák, amelyben leginkább képes kiteljesedni.

„Uhh, Slotnak a neki legmegfelelőbb poszton kellene játszatnia Szoboszlait” – írja egyikük.

Egy másik szurkoló úgy fogalmaz, „Szoboszlai a magyar válogatottban egy teljesen más karakter!”

„Szoboszlai egy 99. percben szerzett panenkás tizenegyessel egyenlít Németország ellen. Remélem ezt a magabiztosságot ide, Liverpoolba is magával hozza!” – írja egy harmadik.

Volt olyan szurkoló is, aki nem a Liverpool vezetésében kereste a hibát, hanem önkritikusan megjegyezte, hogy a magyar klasszis valószínűleg azért teljesít jobban a nemzeti együttesben, mert a magyar szurkolók nem kritizálják állandóan. Egy másik drukker szerint pedig a környezetváltozás is jót tesz Szoboszlainak, ahogy az is, hogy a válogatottban ő a csapatkapitány, és ez valahogy arra készteti, hogy maximálisan teljesítsen.