Óriási elismerés: Szoboszlai Dominik bekerült a Nemzetek Ligája csoportkörének legjobb tizenegyébe

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Komoly elismerést kapott Szoboszlai Dominik szerdán, miután véget ért a Nemzetek Ligája 2024-2025-ös kiírásának alapszakasza. A Whoscored nevű labdarúgó-statisztikákra szakosodott portál ugyanis beválasztotta a magyar labdarúgót a versenysorozat csoportkörének legjobb tizenegy játékosa közé.

A portál álomcsapatában Szoboszlai mellett többek közt Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes és a német sztártrió, Florian Wirtz, Jamal Musiala és Kai Havertz szerepelnek.

Íme a Whoscored a csoportkörben legjobban teljesítő labdarúgókból összeválogatott álomcsapata:

A Whoscored álomcsapata a Nemzetek Ligája 2024-2025-ös idényének alapszakaszában

Forrás: Whoscored.com

Szoboszlai jelölése egyébként nem meglepő, hiszen amint azt megírtuk, két lényeges mutatót tekintve is ő volt a legjobb a Nemzetek Ligája csoportkörében szereplő összes labdarúgó közül. Az Opta adatai szerint magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya adta a legtöbb pontos keresztlabdát, 44-et, és az övé volt a legtöbb kulcspassz (gólhelyzetet teremtő átadás), szám szerint 27. Mindemellett még rúgott 3 gólt is. De nem csak Szoboszlaira lehetünk büszkék! Schäfer András ugyan nem került be a Whoscored álomtizenegyébe, de 15 labdaszerzésével e tekintetben ő volt a legjobb a csoportkörben.