Stefan Gartenmann: Nem vesszük félvállról az NB I-et, de a nemzetközi porond mégiscsak más

A magyar bajnok Ferencváros csütörtök este az Európa-liga alapszakaszában fogadja a Malmőt, Pascal Jansen vezetőedző tudja, mire számíthat a svéd csapattól. A zöld-fehérek sorozatban a harmadik El-meccsük megnyerésére készülnek – írta a Nemzeti Sport.

Itt az újabb feladat és az újabb lehetőség

A belga Anderlecht, az angol Tottenham, a francia Nice és az ukrán Dinamo Kijev után csütörtökön a svéd Malmővel csap össze a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában, s ha a nizzaiak és a kijeviek legyőzése után sorozatban harmadszor is nyer az El-ben, elérhető közelségben lesz a kieséses szakaszba jutás.

A zöld-fehérek az előző hét végén a Diósgyőr ellen háromgólos hátrányból mentették 3–3-ra odahaza a bajnoki meccset, az ott elkövetett hibák csütörtök este nem férnek bele a Groupama Arénában.

Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője az összecsapás előtti sajtótájékoztatón Varga Barnabás és Matheus Saldanha esetére is kitért: miért nem játszanak soha együtt elöl?

„Majd akkor kezdenek egyszerre, ha úgy ítélem meg, ez a legjobb megoldás az adott mérkőzésen” – nyilatkozta a szerda délutáni sajtóeseményen a holland szakvezető. – „Nagyszerű csatárok, de azt is figyelembe kell vennem, hogy a hazai bajnokságban más stílusú csapatokkal szemben lépünk pályára, mint a nemzetközi porondon. Matheus Saldanha nem százszázalékos erőállapotban érkezett hozzánk, minden nap azért dolgozik, hogy egyre erősebb legyen. Így is kihívás elé állítja Varga Barnabást és saját magát is, lesz olyan alkalom még, hogy együtt kezdenek a Ferencvárosban.”

A csütörtöki riválisról Pascal Jansen elmondta, Európában futballozni mindig nagy szó, órákig tudna a Malmőről beszélni, röviden úgy foglalná össze: nagyon erős csapat vár rájuk.

„Kevés gólt kapnak a svédek, jól védekeznek, megérdemelten nyerték meg az idén is a bajnokságot, és még akkor is rászolgáltak, hogy itt legyenek az Európa-ligában, ha nem kezdték a legjobban a sorozatot. Az új lebonyolítású rendszert a legtöbb együttes szokja, a két plusz mérkőzésnek örülök, jelentős kihívás ez a csapatoknak, de igazán okosat az idény végén lehet majd mondani, mennyire vált be.”