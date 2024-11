Megszerezte első góljait a magyar válogatott támadója, másnap bajnoki címet ünnepelhetett

Nyitókép: Instgram

Az utóbbi napokban nem lehetett oka panaszra Ádám Martinnak. Az Aszterasz Tripolisz magyar támadója csütörtökön duplázott a labdarúgó Görög Kupa nyolcaddöntőjének első felvonásán, s az ő góljaival nyert 2–1-re csapata a Zakintosz otthonában. Ádám 19., valamint 50. percben szerzett góljával került 2–0-s előnybe a Tripolisz. A magyar csatárt amiatt talán kicsit szomorú lehetett, hogy az 58. percben lecserélték, de így is nagy elégtétel lehetett a számára, hogy az ő találataival nyert a csapata.

Aztán egy nappal később, pénteken bajnoki címet ünnepelhetett.

Persze nem Görögországban, ott még – akár csak nálunk – az elején jár a szezon. Ádám volt csapata, az Ulszan biztosította be a bajnoki címet Dél-Koreában. A magyar válogatott csatár 10 bajnokin pályára lépett még a nyári eligazolása előtt, de ettől még ő is aranyérmesnek mondhatja magát. Ez zsinórban a harmadik bajnoki címe volt neki és az Ulszannak is. Azt egyelőre nem tudni, mikor kaphatja meg az aranyérmet. Azért a magyar támadó az Instagram-oldalán is megünnepelte egykori klubja sikerét.