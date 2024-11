Lebuktak Kerkezék: kiderült, hogy áll a szélső Liverpoolba igazolásának ügye

Nyitókép: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Egy ideje már arról ír a brit sajtó, hogy Kerkez Milos a nyáron elhagyja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth-t. A hírek eddig arról szóltak, hogy a Liverpool, valamint a Manchester United is érdeklődik a magyar válogatott védő iránt. A liverpooli Anfield Watch nevű portál most arról számolt be, hogy Szoboszlai Dominik csapata megkezdte a tárgyalásokat Kerkez átigazolásáról. A cikkben azt is közölték, a Bournemouth engedélyezte, hogy a felek felvegyék a kapcsolatot.

A magyar hátvéd megszerzése azért fontos a Poolnak, mert a nyáron érkezett vezetőedző, Arne Slot nagyobb harcot szeretne csapaton belül a bal oldali védő posztjáért. A jelenlegi balhátvéd, a skót Andy Robertson teljesítménye nem kielégítő, és – az angol sajtó szerint – a karrierje leszálló ágban van, Kosztasz Cimikasz kvalitása pedig nem megfelelő a holland edzőnek. A történethez tartozik, hogy a 2020-ban érkezett görög válogatott hátvéd valószínűleg marad a csapatnál, de ahogy eddig is, amolyan kiegészítő emberként.

Kerkez az elmúlt hetekben kiváló formát futballozik a Premier League-ben,

november elején például az ő két gólpasszának köszönhetően nyert a Bournemouth 2–1-re a bajnok Manchester City ellen. Számunkra viszont nem volt annyira jó hír, hogy a védő az októberi és novemberi válogatott meccseket is lemondta sérülésére hivatkozva.

Kerkez Milos két gólpasszt adott a Bournemouth-ban a Manchester City elleni 2-1-re megnyert bajnokin mérkőzésen

Fotó: afcb.co.uk

Mindenesetre az üzlet létrejöttét az is megkönnyítheti, hogy a Liverpool jelenlegi sportigazgatója az a Richard Hughes, aki előtte a Bournemouthnál volt, és komoly szerepe volt abban, hogy Kerkez másfél éve Angliába szerződött. Az Anfield Watch szerint mindkét nagy angol klub szerette volna a nyáron leigazolni a hátvédet, de ez nem jött össze.

A Manchester United nem akarta kifizetni a klubja által kért 40 millió fontot.

A mértékadó német Transfermarkt szerint a magyar védő piaci értéke most 20 millió, ami fele annak, mint amennyit kértek érte. A manchesterieknek tehát nem ért meg ennyit Kerkez. Az Anfield Roadra pedig azért nem sikerült átcsábítani, mert a magyar válogatott biztosítékot szeretett volna az első csapatban való szerepére és garantált játékperceket, hogy folyamatos legyen a fejlődése. A Pool akkor ezt nem tudta biztosítani neki. Úgy tűnik, már más a helyzet. Erre lehet következtetni abból is, hogy az egyesület megtette az első lépéseket Kerkez leigazolásának érdekében, és készek mihamarabb lezárni az ügyet. A magyar szélső többször is nyilatkozott róla, örömmel lenne Szoboszlai Dominik csapattársa – a válogatott mellett a Liverpoolban is.