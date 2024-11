„Évekig kentük a szart, hogy ne lássuk, mekkora a baj” – Csötönyi Sándor a Mandinernek

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Élete talán legkeményebb meccsére számíthat Kovács "Kokó" István. Hosszú és olykor gyötrelmes csata lesz ez, sok nem várt buktatóval, előre nem látható pofonokkal, amiket nem is biztos, hogy ki fog tudni védni, vagy el tud mozogni előlük, mint anno tette a ringben. Valamit azonban tenni kellett valakinek, s az olimpiai, világ- és Európa-bajnok korábbi bokszoló úgy érezte, most jött el az ő ideje, hogy rendbe tegye szeretett sportágát. A múlt hétvégén tisztújító közgyűlést tartottak a Magyar Ökölvívó Szakszövetségben (MÖSZ), és ahogy azt a Mandiner is megírta, öt évre, 2029-ig Kokó lett az új elnök. Az idei párizsi olimpián Hámori Luca és Kovács Richárd révén két ötödik helyet szerezett a csapat, amire hosszú ideje nem volt példa, de ez nem azt jelenti, hogy minden rendben is lenne itthon a sportágban. Sőt, inkább a fejetlenség és a nemtörődömség volt a jellemző az utóbbi években. Az állapotokat jól mutatja, hogy a szövetségnek az elmúlt egy évben nem volt elnöke, a MÖSZ-t a Rácz Attila, Berkó Lajos, Juhász Roland alkotta ügyvivői testület irányította, miután a 2023 januárjában elnökké választott Kurtucz Csaba még egy évet sem húzott ki, tavaly októberben lemondott a posztjáról a botrányok miatt.