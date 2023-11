Azt is elmondta, amióta bejelentette, hogy indul a pozícióért, rengetegen megkeresték, hogy támogatják a kandidálását. „Remek érzéssel tölt el az is, hogy a korábbi elnökök közül ketten, Csötönyi Sándor és Erdei Zsolt is jelezték, mellém állnak. Ők is érzik, bajban ez a csodálatos sportág és tenni kell érte mindenkinek. Remek érzés azt látni, hogy végre felébredt bénultságából a hazai boksztársadalom és megindult egy folyamat, amely vissza adhatja a sportágban dolgozók hitét” – összegzett az egykori profi világbajnok, aki 2021-ig a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó-szövetség főtitkári tisztségét látta el.