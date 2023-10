A NOB kódolt üzenete az ökölvívásnak: ne féljetek, ott lesztek az olimpián! – Kovács Kokó a Mandinernek

A történet előzménye, hogy a korábbi amatőr ökölvívó világszervezet, az AIBA után létrehozott nemzetközi szövetséget, az IBA-t a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem fogadja el partnernek (olyannyira nem, hogy 2019-ben fel is függesztette működését), mint ahogy az idén áprilisban létrehozott World of Boxing nevű szervezetet sem.

Balzsay Károly, Eb-ezüstérmes amatőr ökölvívó, a WBO profi világbajnoka: Csak semmi pánik!

„Nyilvánvaló, hogy ez a csata a sportág vadonatúj világszövetsége, a WB, az IBA és a NOB küzdelme. A World of Boxing nem zárja ki, hogy a versenyzők szorítóba lépjenek az IBA által rendezett eseményeken, de fordítva ez nem igaz. Abban bízom, hogy a tagországok értik a jelzést és átlépnek a WB-be, így elhárul az akadálya, hogy az ökölvívás az olimpia programján maradjon. Szerintem nincs ok a pánikra, mindenesetre én nem aggódom, és remélem, a NOB lesz annyira türelmes, és kivárja, hogy rendeződjön a helyzet a sportág berkein belül. Az biztos, hogy az amerikaiak nagyon szeretnék, hogy az ökölvívás az olimpiai program része maradjon, hiszen gondoljunk csak bele: milyen faramuci helyzet, ha éppen a sportág őshazájában, Amerikában ne lenne jelen az ökölvívás!”

Balzsay Károly a NOB türelmében is bízik

Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség tiszteletbeli elnöke: Nem tudom elképzelni, hogy a NOB egy alapsortágat kivégezne!

„Bevallom: nagyon féltem az ökölvívást, hiszen a jelenlegi helyzet méltatlan a sportág múltjához, mivel a boksz majdhogynem az olimpia alapító sportágai közé tartozik. Az AIBA utódjaként létrejött IBA sajnos nem tudja ellátni a feladatát, már csak azért sem, mert a NOB nem fogadja el partnernek. Az ökölvívás, illetve az AIBA iránt a riói olimpia kapcsán rendült meg a bizalom, amikor már a kvalifikációs küzdelmeket is eredményt befolyásoló manipulációk kísérték. Mégsem gondolom, hogy bizonyos személyes ellentétek miatt az ökölvívás lekerülne az olimpia programjáról. Nem tudom, melyik irányvonal kerekedik végül felül, de még egyszer hangsúlyozom: nem tudom elképzelni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy alapsortágat kivégezne! Reménykedem, hogy végül a józan ész kerekedik felül, hiszen egyetlen olimpia kihagyása is nagyon nagy érvágás lenne az amatőr boksz számára.”

Erdei Zsolt, amatőr világ- és Európa-bajnok ökölvívó, a WBO profi világbajnoka: A tehetetlen düh munkálkodik bennem!

„Nehéz elképzelni (de valljuk be, benne van a levegőben), hogy az ökölvívás, amely az alapsportágak közé tartozik, lekerülne az olimpia programjáról, előbb-utóbb biztos, hogy lesznek pozitív változások az IBA, a NOB és a WB kapcsolatában. Kicsit félek, hiszen a NOB vezetői a riói játékok óta hangoztatják, hogy ha nem lesz rend a sportág berkein belül, az ökölvívás kikerülhet az ötkarikás versenynaptárból. Magyarország ebben a történetben egy kicsiny pont – én meg pláne... – éppen ezért a tehetetlen düh is munkálkodik bennem.

Az egyik legnagyobb gond, hogy a WB-nek nincs önálló versenyrendszere. Ha pedig nincs versenyrendszer, nem lehet felkészülni – az olimpiára sem...

Szomorú vagyok, mert elég régóta megy a civódás, de most már pontot kellene tenni a történet végére, hiszen a Los Angeles-i olimpia vészesen közeledik. Bízom benne, hogy kedvező fordulat áll be, és a megfelelő pillanatban mindenki a megfelelő oldalra áll. Azért is remélem, hogy hamarosan vége lesz ennek a zuhanórepülésnek, mert bár jóval nehezebb kijutni egy olimpiára, mint mondjuk, 20-25 évvel ezelőtt, újra vannak olyan tehetségeink, akiknek jó esélyei vannak a részvételre.„

Erdei Zsolt és Kovács István versenyzőként több olimpián is részt vett

Kovács István amatőr olimpiai világ- és Európa-bajnok, a WBO profi világbajnoka: Az ökölvívás jelenleg a 22-es csapdájában vergődik!

„Ez a veszély nem most jelent meg először, hiszen már 1988-ban elkezdték kongatni a vészharangot, már akkor rengeteg probléma merült föl, aztán rendre tudták orvosolni a azokat. A 2010-es években rengeteg korrupcióra és visszásságra derült fény az akkori AIBA-vezetéssel kapcsolatban. Az új elnökkel, Umar Kremljovval, immár az IBA főtitkáraként közösen dolgoztuk ki a kvalifikációs rendszert, sőt már biztosnak tűnt, hogy a párizsi kvalifikációt is újra mi rendezzük (a tokiói olimpia kvalifikációja a NOB égisze alatt zajlott), ám abban az időben egy komoly törés következett be, rossz irányt vett a sportág, ennek a következménye volt, hogy én is távoztam a szövetség főtitkári posztjáról. Ezzel együtt az IBA-nak stabil a pénzügyi helyzete, a szervezet rendelkezik használható versenyrendszerrel (az Európa- és világbajnokságok tekintetében), ám a NOB őket sem fogadja el. Az Olimpiai Charta azonban egyértelműen fogalmaz: csak az a sportág szerepelhet az ötkarikás játékok programján, amelynek az IOC által elismert világszövetsége van. Az International Boxing Association (az IBA) már nem ilyen szervezet, az idén áprilisban létrehozott World of Boxing (WB), még nem ilyen – így az ökölvívás jelenleg a 22-es csapdájában vergődik! Ez is az oka, hogy a nemzetközi boksztársadalom 90 százaléka addig nem lép át az új szervezetbe, amíg ez az áldatlan helyzet nem tisztázódik! Ami mégis biztató:

Thomas Bach NOB-elnök és az IOC vezetése Lausanne-ban – ahol személyesen is jelen voltam – egyértelműen jelezte: azt szeretnék, ha az ökölvívás nem kerülne le az ötkarikás események sorából!

Biztos vagyok benne, hogy azért is húzzák el a Los Angeles-i játékok programjának véglegesítését, mert a legfelsőbb szinten is azt szeretnék, hogy rendeződjön ez a helyzet. Hiszen egyetlen olimpia kihagyása is végzetes lehet nem csak a sportolók, hanem az ökölvívás számára is. Arról nem is beszélve, hogy a boksz az egyik legnézettebb, legnépszerűbb versenyszám az olimpiákon, Amerika a sportág egyik őshazája, nem utolsó sorban a legendás Muhammad Ali szülőhazája. További biztató jel az is, amit eddig nem is sokszor publikáltak: a boksz mintegy 280 versenyzőt felvonultató sportág, amellyel szemben a hasonló bázissal rendelkező, „újonc” krikettet komoly veszélyforrásként emlegetik. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság azonban az eddig maximált 10 ezer 500-as versenyzői létszámot Los Angelesre 11 ezerre emelte; számomra ez egy kódolt üzenet szeretett sportágunk számára: »ne féljetek, ott lesztek az olimpián!« – bizakodott a Mandinernek Kovács István.

