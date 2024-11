Ennyi volt, szerződést bontottak a magyar válogatott focistával

Nyitókép: Aszterasz Tripolisz

Távozik a júliusban szerződtetett Ádám Martin a görög élvonalbeli Aszterasz Tripolisz labdarúgócsapatától. A 28-szoros magyar válogatott csatár hétfőn el is köszönt a klubtól – írta az MTI. Az együttes honlapja szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést.

„Nagyon jó érzésekkel érkeztem a csapathoz, semmi rosszat nem tudok mondani az Aszteraszról.

Minden adott volt, hogy közösen sikereket érjünk el, és bár valamiért ez nem sikerült, az élet megy tovább” – nyilatkozta a görög klub internetes oldalán a 30 éves magyar támadó.

A Nemzeti Sportnak arról is beszélt a korábbi magyar gólkirály, hogy neki is új ez a helyzet, mert nem így tervezte a görögországi karrierjét. Abban biztos, hogy tanult az esetből, de kell egy kis idő, amíg minden a helyére kerül nála. Elmondta azt is, ha rajta múlik, egy ideig biztosan nem róla szól majd a sajtó.

„A klub is partner volt abban, hogy váljunk el békében már a válogatott szünetben. Azt gondolom, ez volt a legjobb megoldás mindenki szempontjából. A héten biztosan fújok egyet, aztán jövő héttől elkezdek azon dolgozni, hogy fizikailag és mentálisan is top állapotban tegyem meg a következő lépést a karrieremben. Harmincéves vagyok, fizikailag még soha voltam ilyen jó állapotban, és bár gyatra volt az őszöm, nem olyan régen még elődöntőt játszottam az ázsiai BL-ben, és a harmadik koreai aranyamat sem ajándékba küldik majd utánam Forráskútra Ulszanból.

A múltból persze nem lehet megélni, úgyhogy újra bizonyítanom kell mindenkinek, de leginkább magamnak.

Emellett természetesen továbbra is célom a válogatottban való szereplés, de egyelőre az a legfontosabb, hogy rendbe tegyem magam, és megtaláljam a számomra ideális következő állomást” – mondta a sportlapnak Ádám.

A Kaposvár, a Vasas, a Paks és a dél-koreai Ulszan Hyundai korábbi támadójátékosa júliusban két idényre szóló szerződést kötött az Aszterasz Tripolisszal, amely a bajnoki tabella hetedik helyén áll. Ádám csak egy mérkőzésen volt eredményes: október 31-én az ő duplájával nyertek 2–1-re a Zakinthosz otthonában a Görög Kupa nyolcaddöntőjének első felvonásán. Ádám az elmúlt hetekben csak kevés játéklehetőséget kapott az Aszterasznál, emiatt Marco Rossi szövetségi kapitány nem is hívta be a magyar válogatott aktuális keretébe.