Csattanásra felkészülni – Németország páholyból szemlélheti az ukránok és a magyarok ütközetét

Nézzük, mire mentek azóta az akkori csapatban pályára lépő labdarúgók: Denys Popov, Oleksandr Karavaev, Vitaliy Buyalskyy és Mykola Shaparenko azóta is a klubnál vannak, rendszeresen játsszanak, meghatározó játékosok. Igazán berobbanni ketten tudtak,

Ilya Zabarnyi 2023 telén 22,7 millió euróért cserébe Angliába távozott, jelenleg Kerkez Milos csapattársa a Premier League-ben szereplő Bournemouth-ban,

a feltörekvő szigetországi csapat és az ukrán válogatott védelmének is az oszlopa. Kerkezzel mindketten kivették a részüket hétvégén a címvédő Manchester City legyőzéséből. Viktor Tsygankov pedig a BL-szereplő Gironánál futballozik, érte szintén tavaly télen 5 millió eurót kaptak az ukránok. Jelenleg sérült, egészségesen azonban rendszeresen lehetőséget kap a középpálya jobb oldalán. Négy éve a Groupama Arénában büntetőből volt eredményes. Itt is van magyar kapcsolat: ebben a katalán klubban futballozik az utánpótlás-válogatott védő, Yaakobishvili Antal is, aki januárban a Sevilla ellen a La Ligában is bemutatkozhatott.