La Liga-játékos, paksi és kecskeméti tehetség – bemutatjuk Marco Rossi újoncait

Vas Bence harcol a labdáért a Paks-Mornar Bar Konferencia Liga selejtező mérkőzésen, 2024. augusztus 13-án. Fotó: Paksi FC hivatalos oldala

Vas Gábor

A Paks 20 éves tehetsége, Vas Gábor 2020 szeptemberében, a Ferencváros vendégeként mutatkozott be az NB I-ben, mára pedig meghatározó játékosa lett az atomvárosiaknak. A jobb lábas védekező középpályás, aki szélső- és belsővédőként is szerepelt korábban, már az U19-es és az U21-es legjobbak között is bizonyított, most azonban az A-válogatottban is megmutathatja magát. A játékos eddig 70 mérkőzésen lépett pályára a Paks felnőtt csapatában, ahol konzisztens és stabil játékot nyújt, aminek köszönhetően Marco Rossi is felfigyelt rá.

Nikitscher Tamás a Diósgyőr elleni mérkőzésen, az OTP Bank Liga ötödik fordulójában, 2024. augusztus 24-én. Fotó: KTE/kecskemetite.hu

Nikitscher Tamás

Nikitscher Tamás két éven belül már a negyedik KTE játékos a válogatott keretében, korábban Szalai Gábor, Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer is újoncként került be a Kecskemétből a nemzeti csapatba. 24 éves középpályás túl van egy súlyos sérülésen, térszalag-szakadás miatt a 2023–2024-es bajnokság első 27 fordulójában nem ölthetett szerelést, az utolsó hat meccsre térhetett vissza. A játékos kiválóan kezdte az új szezont, fel is hívta magára a szövetségi kapitány figyelmét, aki augusztus 16-án tulajdonképpen miatta tekintette meg a helyszínen a KTE–Győr mérkőzést. Jókor érkezett Rossi: a lila-fehérek 2–1-re nyertek, a csapat mindkét gólját Nikitscher szereze, landolt is a meghívó.