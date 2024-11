A német kapitány üzenetben érdeklődött Szalai Ádám állapotáról, korábbi játékosa válaszolt is neki

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a német labdarúgó-válogatott a biztos csoportelsőség ellenére győzni akar kedden a magyar csapat vendégeként a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában.

„A csoportállás ellenére nyerni akarunk, mert kevés idő van már a vb-selejtezőkig, amire szeretnénk a lehető legjobban felkészülni. Ráadásul ki szeretnénk szolgálni szurkolóinkat, akik elkísérték a csapatot Budapestre. Sok jó játékosunk van és a klubok érdekeit is szeretnénk figyelembe venni, ezért több olyan futballista is szerephez juthat, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott” – mondta hétfői sajtótájékoztatóján a németek szakvezetője, aki elárulta, Joshua Kimmich rendben van, így akár kezdhet is, de az nem valószínű, hogy végigjátssza a meccset.

A 37 éves tréner arról is beszélt, hogy írásban felvette a kapcsolatot korábbi játékosával, Szalai Ádámmal, aki szombaton a magyar válogatott pályaedzőjeként az amszterdami összecsapáson azonnali orvosi beavatkozásra szorult.