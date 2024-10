Újabb fiatal magyar tehetség kopogtathat hamarosan a válogatott ajtaján

Nyitókép: Andreas Böcking Facebook-oldala

A magyar labdarúgó-válogatott utánpótlásában szerencsére bőven vannak tehetséges ifjú labdarúgók, közülük néhányat korábban be is mutattunk ebben és ebben a cikkben. A 17 éves Andreas Böcking nevével azonban mi is csak a Nemzeti Sport portréinterjúját olvasva találkoztunk. Az U18-as válogatott labdarúgó Debrecenben látta meg a napvilágot, az 1987-ben bajnoki címet nyerő debreceni kézilabdacsapat játékosa, Nagy Katalin és az együttes kapusedzője, Jürgen Böcking második gyermekeként.