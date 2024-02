Szoboszlaiék leendő társai – íme a magyar labdarúgó-válogatott jövője 2. rész

Balogh Botond és Dibusz Dénes extázisban a Montenegró elleni mérkőzésen

Balogh Botond

A 21 éves, 189 centiméter magas középhátvéd jelenleg az olasz másodosztály, a Serie B első helyén álló Parma játékosa. Balogh Botond a Sopron SC-ben kezdte a labdarúgást, majd 13 évesen az MTK akadémiájához csatlakozott. Itt folyamatosan lépkedett felfelé a ranglétrán, 2019-ben, 17 évesen igazolt az olasz klub utánpótlás-együtteséghez. Egy évvel később pedig már a felnőttcsapathoz csatlakozhatott, igaz ekkor még nem sok szerep jutott neki a nagyok között, összesen 3 meccsen kapott lehetőséget a Serie A-ban, és egyszer az olasz kupában, de ekkor még játszott a Primavera csapatban (az olasz klubok utánpótlás-csapatainak elnevezése). A Parma kiesett a Serie B-be, de az ekkor még mindig csak 19 éves magyar labdarúgónak továbbra is várnia kellett a lehetőségre. A tavalyi labdarúgóidényben már 15 mérkőzésen küldték pályára, de még mindig nem vált stabil kezdővé.

Az áttörés 2023 novemberében következett be, a bajnokság első 11 fordulójában mindössze kétszer lépett pályára, az azóta lejátszott 14 mérkőzésből tízszer 90 percet kapott, azaz végre stabil kezdőjátékos lett belőle.

Hogy ebben mennyi szerepe volt annak, hogy november 19-én Montenegró ellen kiváló játékkal debütált a magyar labdarúgó-válogatottban, nem tudni, de sejthető. Marco Rossi egyébként már 2021-ben meghívta a tágabb keretbe, de ez akkor valószínűleg inkább arról szólt, hogy szokja meg a csapat légkörét. A Parma jó eséllyel küzd a bajnoki címért és a feljutásért, és ha ez sikerül, a magyar válogatottnak lesz egy újabb labdarúgója, aki stabil kezdőjátékos egy topbajnokságban. Balogh Botond, aki fejjel és lábbal egyaránt kiváló, hosszú távon nagy erőssége lehet a nemzeti együttesnek.

Fenyő Noah

A 18 éves, Frankfurtban született labdarúgó zenészcsaládból származik – édesapja Liszt-díjas csellista, édesanyja pedig a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekarában hegedül. Gyerekként két hangszeren (cselló, zongora) is játszott, végül mégis a sport mellett döntött. Lakóhelyén, Sierstadtban kezdett el focizni, de korán felfigyelt tehetségére az Eintracht Frankfurt stábja, és mindössze tíz évesen a klub utánpótlás-akadémiájához igazolt. A védekező középpályásként és a védelem közepén is bevethető játékos jelenleg is a klub labdarúgója, az U19-es korosztályban szerepel rendszeresen. Erősségeként említik, hogy kétlábas játékos, de ennél is fontosabb, hogy kifejezetten elkötelezett a magyar válogatott mellett. Egy interjúban így fogalmazott ezzel kapcsolatban: „Kerestek a németek is, ott is voltam egyszer. De valahogy az egész nem tetszett annyira, mint a magyar.

A szívem mindig magyar volt, és tudtam, hogy ha döntenem kell, Magyarországért fogok játszani.

A magyar válogatott sokkal családiasabb, sokkal jobban tetszett a németnél.” A magyar utánpótlás-válogatottban eddig tíz alkalommal szerepelt, és ha így folytatja, csak idő kérdése, hogy a nagyok között láthassuk játszani.

Michael Okeke

A 18 éves középpályás neve valószínűleg keveseknek cseng ismerősen, de ez pár év múlva szinte biztosan nem így lesz. A nigériai apától és magyar anyától Angliában született ifjú tehetség a Bolton Wanderersben kezdte pályafutását, és innen igazolt 2016-ban,

tíz évesen az akadémiai rendszerét ekkor már a legmagasabb szintre fejlesztő Manchester City utánpótlás-együttesébe.

Itt pedig szépen végigjárta a szamárlétrát, és tavaly júliusban megkapta a klubtól élete első profi szerződését, ezzel felkerült az U21-es csapatba. Ebben az idényben fiatal kora ellenére a meccsek egyharmadán szerepelt, egy gólt szerzett és egy gólpassz is szerepel a neve mellett. Bár angol állampolgársága révén ott is szerepelhetne, Michael és családja jelezte, hogy amennyiben erre lehetősége lesz, szívesen szerepelne a magyar válogatottban – az utánpótlásban azóta már tíz alkalommal is pályára lépett, de a felnőtt csapatra valószínűleg egy kicsit még várnia kell. Pár év múlva azonban remélhetőleg őt is láthatjuk majd meggypiros mezben Szoboszlai Dominikék mellett.

Baráth Péter gólöröme még a Loki játékosaként

Baráth Péter

A 21 éves Baráth Péter Kisvárdán született, és itt is kezdett el focizni, de gyorsan kiderült, hogy tehetséges, és 14 évesen már a Debreceni VSC utánpótlásában kezdett el pallérozódni. Végigjárta a korosztályos csapatokat, és 2020 januárjában, alig egy hónappal a 18. szülinapja előtt debütált az NB I.-ben. A következő idényt a DVSC az NB II.-ben töltötte, akkor már egyre többet játszott, és 19 évesen fokozatosan stabil kezdővé vált. 2023 februárjában először kölcsön vette, majd nyáron 1,2 millió euróért megvásárolta a játékjogát a Ferencváros. A zöld-fehéreknél azonban elég nagy volt a konkurencia, és ugyan a fiatal játékos a nemzetközi porondon is kipróbálhatta magát, egy év alatt összesen 17 mérkőzésen szerepelt.

A Fradinál is rájöttek azonban, hogy túl nagy tehetség ahhoz, hogy a padon üljön,

ezért a fejlődése érdekében 2024 januárjában a lengyel Raków csapatához került egy évre kölcsönbe. A czestochowai klubnál régóta figyelemmel követték Baráth karrierjét, és első számú kiszemeltként szerződtették, így remélhetőleg lesz elég játéklehetősége. A Raków tavaly megnyerte a lengyel bajnokságot, így lesz lehetősége a nemzetközi színtéren is játszani. A Fradi persze nem engedte el végleg a játékost, így ha jól teljesít, az is lehet, hogy visszakerülve beverekedheti magát a magyar bajnok kezdőjébe.

Baráth Péter 16 éves kora óta szerepel a korosztályos magyar válogatottakban, és a Gera Zoltán vezette U21-es együttesben ő viseli a csapatkapitányi karszalagot. Tehetségére Marco Rossi is felfigyelt, és 2022 novemberében Luxemburg ellen debütálhatott a nagyválogatottban. Azóta egy meccset játszott a felnőttek közt, mégpedig Litvánia ellen. Hosszú távon a középpálya nagy erőssége lehet, azon a poszton, ahol most Nagy Ádám és Callum Styles játszik.

Kata Mihály a Csehország elleni barátságos mérkőzésen

Kata Mihály

A 21 éves középpályás az MTK saját nevelése, mindössze 15 évesen már felkerült az U17-es csapathoz, és két évvel később, 17 éves korában már a klub felnőtt csapatában szerepelt. Az NB I.-ben 2020 augusztusában, 18 évesen debütált, ma pedig alig három évvel később már az együttes csapatkapitányaként szerepel hétről-hétre. Fiatal kora ellenére már 129 mérkőzésen szerepelt az MTK első csapatában. Hogy meddig marad a klub kötelékében, az nagy kérdés, ugyanis

a technikás jobblábas labdarúgó iránt az angol másodosztályú Southampton FC, és az Eredivise-ben szereplő SC Heerenveen is élénken érdeklődik.

Kata Mihály szinte minden korosztályos magyar válogatottban szerepelt, és 2023 szeptemberében, a Szerbia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn a felnőttek között is bemutatkozhatott. Ezt követően pályára léphetett Marco Rossi együttesében a Csehország elleni felkészülési meccsen, és bár csak egy negyedóra erejéig, de a Puskás Arénában rendezett szerbek elleni visszavágón is szerepelt. Az ifjú tehetség úgy tűnik lassan kinövi a magyar bajnokságot, és hosszabb távon szinte biztosan a nemzeti csapat erőssége lesz.