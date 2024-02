Orbánék dönthetik el a német bajnoki cím sorsát!

A Bundesliga állása 2024 február 24-én

Márpedig nem lesz könnyű dolguk, mert az RB Leipzig – részben pont Gulácsi Péter remek visszatérésének köszönhetően – épp most kezd beindulni azt követően, hogy januárban volt egy rossz sorozatuk, zsinórban három vereséget szenvedtek. A Kicker is felhívta rá a figyelmet, hogy azóta, hogy a magyar kapus visszatért három Bundesliga-meccsen két győzelem és egy döntetlen a lipcsei együttes mérlege, és a Real Madridtól is csak vitatott körülmények közt szenvedtek vereséget a Bl-ben.

Időközben ráadásul visszatért sérülését követően a lipcsei csapatkapitány, a magyar labdarúgó-válogatott védelmének vezére, Willi Orbán, akivel bizony Harry Kane-nek és Thomas Müllernek is meggyűlhet a baja.

Gulácsi és Orbán együttese tehát egy döntetlennel vagy egy idegenbeli győzelemmel lehet, hogy az egész bajnoki versenyfutást eldönti. A magyar válogatott kapus a mérkőzésre készülve úgy fogalmazott, „Lehet, hogy a Bayernnél nem könnyű a helyzet, halljuk a híreket, de azért ne felejtsük el: az Allianz Arena a Bayern München otthona, és ott soha senkinek sem könnyű. Nagy hiba lenne úgy odamennünk, hogy az ellenfél problémái miatt könnyű mérkőzésre számíthatunk. Az előző meccseink a Bayern ellen jól sikerültek, de csak szervezett védekezéssel lehetünk sikeresek”.