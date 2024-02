Marco Rossi is csettinthet két kulcsembere remekművén

Csak a szokásos. A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Schäfer Andrást is bevető Union Berlint a labdarúgó Bundesligában. Ami most természetesnek tűnik, nem volt az sokáig, tekintve, hogy mindhárom magyar játékos hosszú időn keresztül a partvonalon kívülre került sérülés miatt.

491 nap várakozás

A térműtéteken átesett Gulácsi Péter mindössze negyedszer lépett pályára a szezonban, de 2 német kupa- és egy Bajnokok-Ligája mérkőzés után először szerepelt a Bundesligában. Legutóbb közel 500 napja, 2022 októberében a Bochum ellen ( 4-0) ugyancsak saját közönsége előtt. A lipcseieket 2015 óta erősítő 33 éves kapus az őt helyettesítő Jan Blaswich bizonytalankodása miatt kapott újra esélyt Marco Rose vezetőedzőtől.

„Nagyon jó érzés volt újra a kapuban állni a Bundesligában.

Ez az én városom, ez az én stadionom, szóval különleges számomra, hogy újra itt lehetek. Szerencsére a fiúk megkönnyítették a dolgomat.

Nagyon érett teljesítmény volt az egész csapattól, nem engedtünk sokat az ellenfélnek, dominánsan játszottunk, így három pontot szereztünk. Janisnak szurkoltam, amikor ő védett, és ez fordítva is így van. Természetesen mindent meg akarok tenni, hogy a kapuban maradhassak, de a legfontosabb az, hogy csapatként sikeresek legyünk„ – idézi az Origo Gulácsi Péter nyilatkozatát, hozzátéve, hogy a Lipcse négy nyeretlen találkozó után győzött, s október óta először nem kapott gólt.

A védelem vezére

A védelem stabilizálásában nagy szerepet vállalt egy másik magyar válogatott labdarúgó. A legutóbb pár percre becserélt, de szeptemberi térsérülését követően szintén a kezdőcsapatba visszatérő Willi Orbán 70 percet töltött a pályán, s ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. A kiváló védő közösségi oldalán is azt emelte ki, hogy csapata nem kapott gólt. Gulácsi Péter „machine”, azaz gép felirattal kommentálta klub és válogatottbeli társa újbóli szerepvállalását, amit még az Egyesült Államokba igazolt Emil Forsberg is üdvözölt. Marco Rose vezetőedző külön is kitért Orbán visszatérésére, kiemelte,hogy „fontos a jelenléte” és „sokat ad” a csapatnak.

„Sokáig voltam távol, de ma jól éreztem magam, és 70 percig bírtam. Ezekben a pillanatokban tapasztalt játékosokra van szükség.

Pete (Gulácsi Péter – a szer.) miatt is rendkívül boldog vagyok, hogy visszatérhetett és megóvta a kapunkat a góltól” – mondta a Leipzig honlapjának Willi Orbán.