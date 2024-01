A nagy visszatérések! Marco Rosén múlik Marco Rossi öröme

Irány Németország!

Nem vitás, ha meg kellene nevezni néhány játékost, akinek biztos a helye a magyar labdarúgó-válogatottban, Szoboszlai Dominik mellett Willi Orbán és Gulácsi Péter neve is az elsők között jutna a szurkolók eszébe. Hasonló véleményen lehet Marco Rossi szövetségi kapitány is, aki „felfedezte” nemzeti csapatunknak Orbánt (42 meccs/6 gól), akinek a hiányában sokkal sebezhetőbb volt a védelem. Gulácsi a sérüléséig az első számú kapusának számított. Hiányában Dibusz Dénes 2023-ban jelesre vizsgázott, a Ferencvárossal nemzetközi szinten is bizonyít, ám vélhetően a lipcsei hálóőr esélyt kapna a válogatottban is, ha klubjában rendszeresen játszana tavasszal. Mindkét focista szerepelt az előző Európa-bajnokságon, ezúttal Németországban kell megharcolniuk azért, hogy címeres mezben a nyár elejét is Németországban tölthessék – a pályán.

Nyitókép: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP