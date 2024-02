Meglopták Orbánékat

Most is így lett, de Kroos – besületére váljon – nem próbálta meg védeni az ítéletet, hanem őszintén elmondta a Leipziger Volkszeitung riporterének, hogy ez bizony gól volt. „Das war ein Tor, hätte man geben müssen. Da finde ich keine Argumente. Es hätte in beide Richtungen gehen können, sind wir ehrlich.” – azaz

„Ez vitán felül gól volt, meg kellett volna adni. Legyünk őszinték, (a mérkőzés) mindkét irányban alakulhatott volna”

– fogalmazott.

Tehát a Real játékosa is elismerte, hogy a játékvezető ellenfelüknek nem aodtt meg egy szabályos gólt – vagy, ahogy a Bild vonatkozó anyagának felcímében áll, „a játékvezető ellopott egy gólt” az RB Leipzigtól.

De a spanyol Mundo Deportivo is hasonlóan kritikus volt a játékvezetőkkel, ugyanis „Micsoda botrány! Érthetetlen módon érvénytelenítették a Leipzig vezető gólját” címmel számoltak be az esetről. A barcelonai Sport pedig tömören úgy kommentálta az esetet, hogy „A VAR Európában is segíti a Madridot”. Mateu Lahoz, a neves, visszavonult spanyol játékvezető pedig egy televízió kérdésére így fogalmazta meg véleményét: „Ennek nem lenne szabad megtörténnie. A pályán tévedhetsz, de a VAR-t azért találták ki, hogy ezeket a tévedéseket helyrehozza. Ez őrület. Szerencsére a spanyol csapat javára.

Őrület, hogy megsemmisítették ezt a gólt. Ez nem futball!”

Gulácsi Péter, aki Willi Orbánnal együtt végigjátszotta a meccset, a mérkőzést követően a konkrét esetre nem tért ki, a Real győzelmét pedig így értékelte, hogy a második félidőben nyílt volt a meccs, amelyet egy szerencsés gól döntött el. a magyar kapus szerint jól játszottak, és biztosan nem voltak rosszabbak ellenfelüknél.

A Real mestere, Carlo Ancelotti, a Real Madridszerint kapusát „egyértelműen meglökték, így zavarták” azaz helyes döntés született. A Lipcse edzője, Marco Rose viszont úgy vélte, hogy „Nem les vagy szabálytalanság volt, hanem gól”.

De nézzék meg az esetet, és dötsék el önök, hogy valóban szabályos gólt vett-e el a bíró Gulácsiéktól (szavazás a videó alatt)! Íme: