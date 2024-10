Királyok és vezérek – tényleg sakkfüggők a klasszis futballisták?

A norvég zseni megnevezett egy másik Premier League-sztárt is, aki szerinte a jobbak között lenne a sakkban.

„A honfitársam, az Arsenalban futballozó Martin Odegaard is prímán játszik. Egy időben elég sokszor ült asztal mellé, de most már nem sakkozik annyit. Nem rossz játékos, csak nem beszél róla” – nyilatkozta a sakkzseni, aki egy másik norvég csillaggal, Erling Haalanddal is baráti kapcsolatba került a klassziscsatár dortmundi időszaka alatt.

Messi és Ronaldo az asztal fölött

Az angol profi futballban nem ördögtől való az elme frissen tartása a sakk által, ráadásul a két játék taktikai, stratégiai felépítésében vannak is kölcsönösen átültethető hasonlóságok. Korábban a válogatottban szereplő sztárok közül a Bayern München gólgépe, Harry Kane és a Newcastle United szélsője, Anthony Gordon is sokat beszélt a sakk szeretetéről. A Chelsea menedzsere, Enzo Maresca pedig egy komoly lélegzetvételű tanulmányt is kidolgozott a témában, hogy miként segítheti a futballedző elméjének fókuszáltságát, taktikai repertoárjának a bővítését a sakk.