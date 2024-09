Portisch Lajos a Mandinernek: Erre az eredményre nem lehetünk büszkék

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A legjobb magyar férfi és női csapat is Spanyolországgal találkozott vasárnap a budapesti sakkolimpia 11., utolsó fordulójában a BOK Csarnokban, előbbi döntetlent ért el és 11. lett, utóbbi viszont simán kikapott és 14.-ként végzett. Nem is vitás, ennél mindenki jobb eredményre számított a magyar válogatottól. Pedig a szövetség mindent elkövetett, visszacsábította a románoktól Rapport Richárdot, és öt év szünet után újraindította Lékó Pétert. Ám mint kiderült, ez sem volt elég a jó eredményhez.

A torna után a szövetségi kapitány szakmailag nem látott hibát a munkájában. A végeredménnyel persze Ács Péter sem volt boldog.

„Szakmailag elégedett vagyok, mert mindenki kihozta magából a maximumot. Sikerült bizonyítani, hogy a legjobbak közé tartozunk.

Persze, a végeredmény végül némi csalódást jelent. A válogatott végig a torna élmezőnyében harcolt és hajszálon múlt, hogy nagyszerű helyett fantasztikus legyen ez az olimpiai szereplés. A mutatott teljesítmény alapján többet érdemelt volna ez a csapat” – nyilatkozta az MTI-nek a férfiak szövetségi kapitánya a 45. sakkolimpia után.

A férfiak a nyolcadik forduló, az örmények elleni siker után feljöttek a harmadik helyre, de a hajrában sajnos visszaestek. Előbb kikapott az Egyesült Államoktól, majd szombaton csak 2-2-es döntetlent játszott Szerbiával. Ezzel az éremszerzés lehetősége lényegében elszállt, de a jó szereplésre, az első hatba kerülésre még így is volt esély. Ehhez persze először is le kellett volna győzni Spanyolországot – írta a Magyar Nemzet. Azzal Portisch Lajos is egyetért, hogy ennél a 11. helynél jobbak vagyunk. A 87 éves magyar sakkozó, nemzetközi nagymester, sakkolimpiai bajnok szerint könnye az első hatban végezhettek volna a férfiak, az elfogadható eredmény lett volna.

„Ezzel a csapattal erre az eredményre nem lehetünk büszkék. Nyilván voltak hibák, amik miatt így alakult a vége.

Nem ismerem jól ezt az orosz születésű Szjugirov Szanant, biztosan rendes ember, de én nem őt tettem volna be a válogatottba az utolsó fordulóba. Nem értem, hogyan lehetett így összeállítani a csapatot, hogyan hagyhatta ki a szövetségi kapitány Berkes Ferencet ezen a fontos zárómeccsen. Kint voltam párszor az olimpián, nem akartam okoskodni kívülről, de láttam a hibákat” – nyilatkozta a Mandinernek a Nemzet Sportolója.