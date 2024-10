Ezt bánhatják Szoboszlaiék – óriási igazolásról maradhat le a Liverpool

Az AS idézte a Sky Sport információit, amelyek szerint az, hogy Alonso melyik klub edzője lesz a 2025–2026-os idénytől, azon múlik, hogy Guardiola szerződést hosszabbít-e vagy kontraktusa lejártával júniusban elbúcsúzik a manchesteri egyesülettől (tekintve, hogy a katalán edzőzseni az utóbbi időben többször is kiégést emlegetett, és korábban is csinált már olyat, hogy egy évre elment pihenni, utóbbira van esély), illetve, hogy Carlo Ancelottival a következő idényben számol-e a királyi klub vezetése. Az olasz sztáredző szerződése 2026-ig szól, tehát kevéssé valószínű, hogy Xabi Alonso rövid távon a Real Madridnál kötne ki.

Az viszont biztos, hogy a Bayer Leverkusen egyik óriásklub ajánlatával sem tud versenyezni, tehát a spanyol tréner menni fog, csak az a kérdés, merre.

Egy biztos, nem Liverpoolba – bár a Mersey-parti klub egyelőre nagyon elégedett lehet Arne Slottal, aki a Liverpool hétvégi, Chelsea elleni győzelmével klubrekordot állított fel, hiszen első 10 mérkőzéséből 9-et megnyert.

Xabi Alonso útja a topedzők világába

A játékosként világbajnok és kétszeres Eb-győztes világklasszis labdarúgót mindenki ismeri. Az edzőként szárnyait bontogató spanyol neve nem ismeretlen Liverpoolban, hiszen

2004 és 2009 között öt évig volt a Liverpool FC játékosa, és tagja volt a Vörösök 2005-ös isztambuli BL-döntőben az AC Milan ellen emlékezetes győzelmet arató csapatának, valamint UEFA-Szuperkupát és FA-kupát is nyert a Liverpoollal.

A Liverpool egykori középpályása máig igazi közönségkedvenc a Vörösök szurkolói körében, és a közösségi oldalakat elárasztó kommentek alapján úgy tűnik, legtöbbjük nagyon örülne Alonso érkezésének. A 42 éves spanyol menedzser aktív karrierje befejezését követően a Real Madrid utánpótláscsapatánál kezdte meg edzői pályafutását, majd dolgozott a Real Madrid B-csapatánál, 2022 óta pedig a német Bayer Leverkusen edzője.