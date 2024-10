Elátkozhatja a VAR-t a Fradi-legenda, ismét kitolt vele a videóbírós rendszer (VIDEÓ)

Fotó: kecskemetite.hu

A sereghajtó Kecskeméti TE újabb vereséggel folytatta az NB I-es labdarúgó-bajnokságot, Gera Zoltán vezetésével tehát a második mérkőzésüket is elbukták a lilák. Ezúttal a Magyar Kupa-címvédő Paksi FC otthonában kapott ki az együttes 1–0-ra – egy VAR-ozás után megítélt, és Ötvös által értékesített büntetővel. Mint ismert, múlt héten a videóbíró visszavett egy tizenegyest a kecskemétiektől...

A tolnaiak zsinórban ötödször nyertek az élvonalban, hazai pályán szezonbeli ötödik meccsükön is győztek. A kecskemétiek ezzel éppen ellentétes utat járnak: Gera Zoltán vezetőedzővel a kispadon továbbra sem megy a gólszerzés, második meccsükön is kikaptak. Ez volt sorozatban a hetedik vereségük, vendégként továbbra is pont nélkül állnak. Legutóbb október elején szereztek gólt!