Elárulta Szoboszlai, hogyan szeretne több gólt szerezni

A különböző meccs utáni értékelések is kiemelték, hogy meglepő volt új szerepkörben látni Szoboszlait. A thisisanfield.com, amely 6-osra értékelte a magyar játékos teljesítményét, úgy fogalmazott, „azt hittük, a csatártrió jobb szélén játszik majd, de ehelyett Curtis Jonesszal felváltva játszottak a hamisnál is hamisabb kilencest. Úgy, ahogy. Fejjel és lábbal is nagy helyzetet hagyott ki”. A liverpool.com pedig azt írta,

„ahogy Jones, ő sem a megszokott posztján játszott. Ez nem is nagyon feküdt a magyar futballistának, de hát ez normális.

Igaz ugyan, hogy az előszezonban játszott néha valami hasonlót, de ez most nem jött össze, meg akkor sem. Kihagyott egy nagy helyzetet Gakpo átadásánál”. A lap egyébként szintén 6-os értékelést adott Szoboszlai Dominiknak.