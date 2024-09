Élen a Fradi: Saldanha-parádé az Üllői úton az NB I rangadóján

Nyitókép: Fradi.hu

A magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság két legjobb csapata találkozott vasárnap este a Groupama Arénában a 8. fordulójának zárómeccsén. Az NB I-ben eddig százszázalékos Ferencváros a mumusát, a Puskás Akadémiát fogadta. A bajnokikat tekintve az FTC 4-es nyeretlenségi szériában van a felcsútiakkal szemben (2 döntetlen, 2 vereség). A Fradinak egyértelmű volt a célja, a csúcsrangadó megnyerésével akarta feledtetni az Anderlecht ellen az Európa-ligában elszenvedett szerdai vereséget. És amiatt is lehetett okuk a hazaiaknak az optimizmusra, hogy 5 mérkőzés után még hibátlanok a bajnokságban, legutóbb két éve, Sztanyiszlav Csercseszovval kezdett így, akkor sorozatban 6 győzelem után Kecskeméten szakadt meg a sorozata. Ráadásul 2024-ben otthon még veretlenek.

A Puskás kezdte jobban, agresszívebben a derbit. A 13. percben a Fradié volt az első komoly helyzet, ám Abu Fani 18 méterről megeresztett lövése kevéssel kapu mellé ment. Lüktetett a játék már az elejétől, sokszor eljutottak a csapatok az ellenfél kapujához, ám az utolsó passzok nem voltak jók, vagy a lövések célt tévesztettek. Az egyik oldalon Traoré próbálkozott, a másikon Levi. Az mindkét együttes játékán látszott, hogy szeretné megszerezni a vezetést, de nagy védést egyik kapusnak sem kellett bemutatnia. Úgy tűnt, két nagyjából egyforma kvalitású csapat játszik egymással az OTP Bank Liga rangadóján. A vendégek valamelyest jobban és veszélyesebben játszottak, ráadásul nem sokkal a szünet előtt nagyon közel kerültek a vezetés megszerzéséhez. A 42. percben Levi 18 méteres szabadrúgását Dibusz Dénes óriási bravúrral a kapufára ütötte.

A Ferencváros kapusának köszönhetően 0–0-val vonultak a csapatok az öltözőbe a szünetre. Az első félidő játéka alapján úgy tűnt, mintha a Puskás futballozna hazai pályán.

A második játékrészben aktívabban, kezdeményezőbbek kezdett a Ferencváros, ám komoly gólhelyzetig nem jutott. Többet volt a labda a zöld-fehéreknél, de ezzel nem sokra mentek. Láthatta ezt a Fradi vezetőedzője is, mert egy óra elteltével a teljes hazai támadósort lecserélte Pascal Jansen. Varga Barnabás, Traoré és Gruber jött le a pályáról, helyettük Saldanha, Zachariassen és Kehinde folytatta. És mint kiderült, ez remek húzás volt, mert a brazil csatár, Matheus Saldanha egy perccel a pályára lépését követően, egy kontra után megszerezte a vezetést a bajnokcsapatnak (1–0). A 77. percben meg aztán el is döntötte a rangadót, bár ehhez a vendégkapus könnyelműsége is kellett. Pécsi nagyon rosszul passzolt ballal az ötös bal sarkán a rátámadó Kehindére, akin megpattant a labda, így a második gólpasszát adta Saldanhának (2–0).

Aztán öt perccel később a mesterhármas is összejött a brazil támadónak.

Zachariassen balról adott középre a dél-amerikai csapattársnak, aki három lépésről akrobatikus mozdulattal, fordulás közben, a kapu felé sarkalta a labdát, ami kicsit megpattant Stronati hátán, s éppen így csapta be a vetődő Pécsit (3–0).