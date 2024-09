Farkasok ijesztettek rá Szoboszlaiékra, akik nagyon szenvedtek

Nyitókép: AFP/Paul Ellis

A Notthingam Foresttel szemben elszenvedett hazai kisiklást (0-1) a Kerkez Milossal felálló Bournemouth elleni sima győzelemmel (3-0) feledtette Arne Slot csapata az angol bajnokságban. A Premier League 6. fordulójában az ötödik győzelméért ezúttal otthonától távol, Wolverhamptonban lépett pályára a Liverpool azzal a tudattal, hogy 3 ponttal a tabella élére állhatott.

Kedvező eredmények

A Manchester City meglepetésre csupán egy pontot szerzett Newcastle-ben, ahol Gvardiol góljával vezetett, de végül 1-1-re végzett a bátran játszó Szarkákkal a címvédő. Sokáig úgy tűnt, az előző szezon ezüstérmese, az Arsenal is ikszel, ám 2-2-t követően két gólt is összehozott a 90. perc után vendége, a Leicester City kárára (4-2). A Liverpool hatodszor is Szoboszlai Dominikkel a soraiban kezdte a PL-meccsét, bár sokan szenzációt sejtettek amögött, hogy a magyar középpályás kimaradt a hétközi Ligakupa-mészárlásból (5-1 a West Ham ellen). Visszakerült a kezdőtizenegybe kisebb sérülése után a kapus, Alisson, aki előtt a mezszámok sorrendjében Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Mac Allister, Szalah, Jota, Robertson, Gravenberch és Alexander-Arnold szerepet.