Ebben a szezonban nem történt még olyan Szoboszlaival, mint most

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

Ahogy arról beszámoltunk, magyar idő szerint kedd este 21:00-kor a Liverpool az Anfielden fogadja a West Ham United csapatát az angol Ligakupa harmadik fordulójában.

Ebben a szezonban először nem kezd Szoboszlai Dominik, aki ezúttal pihenőt kapott, és a kispadon foglal helyet.

Szoboszlai meghatározó játékosnak számít a Liverpool új edzőjénél, Arne Slotnál, aki eddig minden tétmeccsen kezdőként számított rá. A magyar válogatott csapatkapitánya egy kivétellel minden mérkőzést végigjátszott a Liverpoolban: a Bournemouth elleni bajnokin a 61. percben cserélték le, amikor Curtis Jones állt be a helyére. A Bajnokok Ligájában is bizonyította, miért épít rá a holland szakember, hiszen a Milan elleni mérkőzésen gólt is szerzett a San Siróban.

Kezdőcsapatok

Angol Ligakupa, 3. forduló

Liverpool: Kelleher – Bradley, J. Gómez, Quansah, Cimikasz – Chiesa, Endo, C. Jones – Jota, Núnez, Gakpo. Menedzser: Arne Slot.

West Ham United: Fabianski – Coufal, Todibo, Kilman, Cresswell – E. Álvarez, Carlos Soler – Bowen, Soucek, Summerville – Ings. Menedzser: Julen Lopetegui.