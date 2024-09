Ez nagyot szólhat: újabb kulcsfontosságú sikerre készülnek Brüsszelben a magyarok!

Ezúttal a második számú kupasorozatban néz farkasszemet egymással a két gárda, az alapszakasz első mérkőzésére viszont rendhagyó időpontban, szerda este kerül sor – bízunk benne, a találkozó napja mellett a színvonala is a BL-szintű lesz.

Ki ismerné jobban az ellenfelet, mint a brüsszeli liláknál 2005 és 2013 között hét és fél szezont lehúzó Juhász Roland! A 95-szörös válogatott, korszakos belső védő sokszoros bajnok és kupagyőztes az Anderlechttel, nem mellesleg többször megválasztották az év magyar labdarúgójának. Noha néhány éve visszavonult, de idén visszatért, hogy a budapesti első osztályban, a BLSZ I-ben ismét ostromolja a csúcsokat. Szakmailag és emberileg is sokat kapott Belgiumban, nem véletlenül tartott ki a klub mellett, ez volt az egyetlen csapata légiósként. A mai napig kapcsolatban van a belgákkal, és amikor csak teheti, meglátogatja a barátait. Az Európa-liga rajtja is jó apropó a találkozásra – a már Brüsszelben tartózkodó Juhász Roland a Mandinernek azt is elárulta, kit tart a szerda esti mérkőzés esélyesének.