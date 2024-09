Örökrangadó 2024: Saldanha-varázslat, mosolygós gyerekek, gólok, példaképek testközelből! (VIDEÓ)

Meghajolt a közönségnek - így ünnepelte első NB I-es gólját Saldanha

Fotó: Mandiner/P. Fülöp Gábor

A hajrában még bemutatott egy hatalmas szólót is a brazil, a végén mellé csavart, ám ámulattal csodálta a közönség – még az MTK-drukkerhad is. Ha ilyenekre képes, sztár lehet Magyarországon, és a nemzetközi porondon is komoly segítségére lehet a Fradinak.

A labdarúgó NB I 7. fordulójában: MTK Budapest – Ferencvárosi TC 1-3

A (kettővel kevesebbet játszó) címvédő az ötödik mérkőzését is megnyerte, ám Alberték gólrekordját nem tudta überelni. A szezont 3 győzelemmel kezdő kék-fehérek sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el. Ahogy alábbi videónkból is kiderül, az utánpótlásra bátran támaszkodhatnak az Új Hidegkuti Stadionban...