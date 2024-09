„Elárulom, ezért nem jött össze az aranyérem!" Gáspár Tamás paraíjász a Mandinernek

Tudni kell: e rangsoroló versenyen tizenhárman vettek részt, mely után az első három helyezett automatikusan a következő körbe jutott, ám honfitársunknak az utolsó helyezett Damien Letulle-t kellett legyőznie a következő körbe lépéshez.

Tamás a meccs előtt rendkívül magabiztosan nyilatkozott („biztos, hogy megverem, ehhez nem férhet kétség”), ám helyzetét nehezítette, hogy a mobillelátókat teljesen megtöltő hazai szurkolók remek hangulatot teremtve drukkoltak honfitársuknak.

Végül nem kellett aggódnunk, hiszen Gáspár Tamás beváltotta ígéretét, az öt sorozatban magabiztosan győzte le Damien Letulle-t (136-120), ám ami ezután következett, igazán megható volt: a hazai közönség önfeledten ünnepelte a francia fiút, majd Tamás erre is rátett: magasra emelte riválisa kezét, és így folytatódott az üdvrivalgás.

Hiába a legjobb taktika, Gáspár Tamás nem jutott a legjobb négy közé a párizsi paralimpián Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A negyeddöntően paraíjászunkra a második számú kínai versenyző, Han Csüi-fei várt, aki már egyértelműen keményebb diónak tűnt, és ez be is bizonyosodott a mérkőzésen. Az első kör után ugyan Gáspár Tamás jutott előnyhöz (27-26), de aztán a kínai fiú fokoztosan felőrölte ellenállását, leginkább azoka 10-esek hiányoztak, amelyek a csütörtöki rangsoroló versenyen még honfitársunk erősségének számított. A negyeddöntő elvesztése (134-137) egyben azt jelentette, hogy Gáspár (csakúgy, mint a három évvel ezelőtti, tokiói olimpián), ezúttal is az ötödik helyen végzett, nem csoda, hogy csalódottan értékelte a teljesítményét:

„Amióta íjászkodom, soha nem versenyeztem ennyire impozáns körülmények között, és főleg ennyi néző előtt! Hiszen Tokióban a Covid-járvány miatt üres lelátók előtt szerepeltünk, most pedig 1000-nél is több szurkoló üdvrivalgása, ovációja és tapsa kísérte minden lövésünket. Egy íjásznak a tomboló arénához nem lehet hozzászoknia, ezt nem lehet modellezni! Aztán a kínai fiú ellen is sikerült előnyhöz jutnom, de bevallom, éppen a körülmények miatt a kelletténél jobban izgultam, és ez rányomta a bélyegét a teljesítményemre.

A későbbiekben ez csak fokozódott, a drukk vette át a főszerepet,

és emiatt voltak mellé lövéseim, amely miatt az aranydöntőbe jutás csak álom maradt”...