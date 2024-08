Gáspár Tamás paraíjász a továbbjutás után a Mandinernek: Párizsban aranyérem a cél

Egyértelműen az aranyéremért jöttem Párizsba! Szvitacs Alexa a Mandinernek

A kiváló para-asztaliteniszező Tokióban bronzérmet szerzett, de az elmúlt három évben világbajnoki címet is nyert, így az egyik fő esélyesként érkezett a francia fővárosba. S nem is titkolja: az Eiffel-torony egyik darabkáját szeretné is hazavinni!