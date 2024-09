Döntenie kell majd Dárdainak: a magyarokkal vagy a magyarok ellen szeretne futballozni

Testvérei példájából is kitűnik: kivárni nem a magyar, hanem a német válogatott miatt kell, és minél gyorsabban minél magasabbra jut, annál nehezebb lesz elodázni ezt a döntést. Dárdai Bence bizonyos szempontból más, mint a testvérei. Miközben Palkó és Márton jelenleg is a másodosztályú Hertha BSC futballistája, a legkisebb Dárdai, ahogy betöltötte a 18-at, aláírt a Wolfsburghoz, így ő már ott debütált a német élvonalban.

A Dárdai gyerekek esete nem egyedi Németországban. Több olyan ott született fiatal van, aki nem német és berobbant a Bundesligában, s hiába van akár erős kötődése egy másik országhoz is, nem könnyű elcsábítani a német válogatottól. Klasszikus példa a 2014-es világbajnok csapatból a török identitására mindig is büszke Mesut Özil, vagy a jelenlegi német csapatból a magyar válogatott szombati kiütését egyaránt góllal elősegítő Jamal Musiala és Aleksandar Pavlovic is, akik Angliát, illetve Szerbiát kosarazták ki.

Dárdai Bence még nem tart itt, de hamarosan neki is döntenie kell majd.

Mindenesetre érdekes lesz novemberben a magyar válogatott ellen látni őt, ugyanis egy csoportban szerepelünk a németekkel Ciprus és Andorra mellett a 2025-ben esedékes U19-es Eb ősszel kezdődő selejtezőjében.