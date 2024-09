Nagy kár lenne, ha német lenne Bence

Idén erősödtek fel igazán azok a hangok, amelyek Dárdai Márton „magyarosítását” vizionálták, s lám nem alaptalanul. A 2023 novemberében még a német U21-es nemzeti együttesben alapembernek számító védő be is került az Európa-bajnokságra készülő magyar keretbe. A törökökkel szemben (23 perc) akklimatizálódott, Koszovó és Írország ellen végig a pályán volt Willi Orbán mellett. A németországi Eb-t a kispadon kezdte, de Szalai Attila és Lang Ádám bizonytalankodása nyomán Svájc ellen beszállt (11 percre), Németország és Skócia ellen végig játszott a ballábas belső bekk, aki ezúttal is kerettag, sőt Rossi a minap azt mondta, nincs oka rá, hogy kihagyja a kezdőcsapatból...

Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Dárdai Márton (b-j) a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának 2. fordulójában játszott Németország - Magyarország mérkőzés után a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 19-én. Németország 2-0-ra győzött

MTI/Koszticsák Szilárd

Kérdőjelek, jelek

Dárdai Bence – ha így folytatja – hamarosan válaszút elé érkezhet: német vagy magyar felnőttválogatott legyen. Németországgal U17-es Európa-bajnoki címet szerzett éppen Magyarországon, de korábban és most is szerepel a korosztályos válogatottakban. Testvérei példája adott előtte, ám könnyedén lehet, hogy a felettébb reményteli játékos német színekben fog kiteljesedni. A közelmúltban sejtelmesen nyilatkozott új klubjának.

„Ehhez még időre van szükségem. Még mindig nagyon fiatal vagyok és játszhatok az utánpótlás-válogatottban. Viszont, amikor eljön az idő, megfogom hozni a döntésem.

Úgy érzem, én más vagyok, mint a testvéreim. Egyszerűen szeretném a saját utamat járni, és megnézni, hova vezet.”

Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Addig annyit tehetünk, hogy nyomon követjük a pályafutását, és szorítunk Dárdai Bencének. A testvérei pedig jó példával elöljárva, megmutathatják neki, hogyan lehet kijutni mondjuk Magyarországgal egy világbajnokságra...