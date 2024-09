Cristiano Ronaldo megdicsérte, ezen felbuzdulva a Bajnokok Ligájában is dobbantott (VIDEÓ)

Az újabb kimagasló teljesítményét látva, nem véletlen, hogy Yamal lábai előtt hever a világ, a nyári Eb-siker után is egymás után zsebelte be az elismerő szavakat. A minap a világ legeredményesebb támadója, Cristiano Ronaldo is áradozott róla.

Óriási tehetségként tekintek Lamine Yamalra, különleges és kiemelkedő játékos. Ha elkerülik a sérülések, szerintem ő lesz az új generáció legjobbja”

– fogalmazott Cristiano Ronaldo.