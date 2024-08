Vészesen fogy Szoboszlaiék ideje: elmarad a nagy bejelentés vagy van még valaki a Liverpool tarsolyában?

A keret együtt maradt

Slot tehát egyelőre a tavaly Ligakupa-sikert és bajnoki harmadik helyet szerző játékosokra épít. Úgy látja, megvan a megfelelő potenciál a keretben, nem feltétlenül szükséges tovább erősíteni. A holland szakember egyelőre a finomhangolásban bízik.

A felkészülési időszakban Szoboszlait több poszton is kipróbálta a középpályán, ami biztos, rendkívül fontos pozíciót szán neki a csapatban.

Szoboszlai az idény előtt mindenesetre optimistán nyilatkozott az elvárásokról, úgy fogalmazott:

Nem akarok elkiabálni semmit.

Az előző idényben is nagyon bíztam a csapatban, a Ligakupa-győzelem és a harmadik hely nem is nevezhető rossz szereplésnek. Még korai lenne arról beszélni, mire lehetünk képesek a mostani idényben, meccsről meccsre haladunk előre, aztán majd meglátjuk” – jelentette ki a magyar középpályás.

Az viszont még továbbra is bizonytalan, kik lesznek a társai az átalakított középpályán.

Itt van például az újabb kiszemelt: a transzferidőszak utolsó napjaiban erősen udvarolnak az angolok Federico Chiesának. Sloték már fel is vették a kapcsolatot a Juventussal, amely megoldást akar találni a szélső helyzetére. Thiago Motta elengedné a 2021-es Eb-győztest, akiért az ezer sebből vérző Barcelona is élénk érdeklődést mutat (hozzá kell tenni, a katalánok a hetek óta a zsákban lévő Dani Olmót is csak nagy nehezen tudták regisztrálni), de hogy lesz-e valami a megállapodásból az átigazolási időszak hétvégi zárása előtt, az egyelőre erősen kérdéses.